Po izobrazbi je pravnik, svojo poklicno pot je začel kot igralec in učitelj tenisa, nato je bil gostinec. Oče treh otrok je ustanovitelj in solastnik slovenskega podjetja S.Oliver SLO, ki sta ga skupaj z bratom Markom pred petimi leti prodala investicijski družbi Texlog. Njegovo podjetje Galerija Gosposka je lastnik več spomeniško zaščitenih objektov v starem mestnem jedru Maribora, ki jih 51-letni Arsenovič prenavlja s pomočjo bančnih posojil in jim vdihuje novo življenje. Sprva je nameraval kandidirati s podporo SMC, nato je v petek sklenil zbrati podpise za neodvisno kandidaturo in listo. Politično je povsem neizkušen. Pljuvaško nastrojenim spletnim medijem je z nekaterimi nerodnimi izjavami že vrgel več kosti za glodanje, denimo ko je trdil, da prisega na transparentnost in poštenost in da je njegov vzornik Zoran Janković. (Foto: Saša Arsenovič s podporo volilcev)