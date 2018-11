Celjsko delovno sodišče je še nepravnomočno odločilo, da je bila poteza razpisne komisije, ki je še pred glasovanjem članov sveta zavoda o tem, kdo naj zasede direktorski stolček v celjski bolnišnici, iz boja izločila enega od kandidatov, nezakonita. Komisija je izločila kandidaturo Branka Gabrovca, ker naj ne bi izpolnjeval vseh razpisnih pogojev, posledično je Gabrovec vložil tožbo proti bolnišnici. V celjski bolnišnici odločitve sodišča, ki še ni pravnomočna, ne komentirajo, napotili so nas na odvetniško družbo Zdolšek, ki jih zastopa v tem delovnem sporu.

Zoper sodbo se bodo pritožili

Kot je povedal odvetnik Stojan Zdolšek, so sodbo delovnega sodišča prejeli, iz nje pa je razvidno, da je sodišče ugotovilo, da je sklep sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje (SBC) o imenovanju direktorice nezakonit, in ga zato razveljavilo, bolnišnici pa naložilo ponovno odločanje o imenovanju direktorja. »Sodišče ugotavlja, da je razpisna komisija SBC sama sprejela vsebinsko odločitev glede izpolnjevanja pogojev za direktorja, kar pa naj bi bilo v nasprotju s poslovnikom sveta SBC. Takšno ravnanje je po oceni sodišča nezakonito in bi lahko bistveno vplivalo na odločitev o izbiri kandidata. Je pa sodišče kot neutemeljeno zavrnilo tožnikovo trditev, da sedanja direktorica SBC ne izpolnjuje razpisnih pogojev,« pojasnjuje odvetnik Zdolšek.

Tožena stranka, torej bolnišnica, pa je v postopku dokazala, da tožnik v resnici ni izpolnjeval pogojev za delovno mesto direktorja, zato po oceni tožene stranke odločitev o njegovi izločitvi iz postopka ni mogla biti nepravilna oziroma nezakonita, ne glede na to, kateri organ je o tem odločil, saj bi enako odločitev morali sprejeti tudi člani sveta. »Tožena stranka tudi sicer ocenjuje, da je bila za odločitev o izpolnjevanju pogojev pristojna razpisna komisija in da v njenem ravnanju ni bilo nobenih nepravilnosti. Glede na to ocenjujemo, da je odločitev sodišča nepravilna in nezakonita, in se bomo zoper sodbo v roku pritožili,« napoveduje Zdolšek.