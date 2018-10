»Štirinajst let star in tehnološko že zastarel magnetnoresonančni tomograf (MRI) je v naši bolnišnici izkoriščen precej nad slovenskim povprečjem, zadnja tri leta pa je bila dostopnost do teh preiskav za prebivalce v savinjski regiji najslabša v državi. Z nakupom novega je hudih težav konec in lahko rečem, da smo največje ozko grlo bolnišnice odpravili,« je nove pridobitve v celjski bolnišnici vesel strokovni direktor Franci Vindišar.

Preiskave tudi ob koncu tedna Kot dodaja, se je število preiskav z MRI zaradi pogostih okvar in posledično izpadov lani zmanjšalo na 6319 s 7197, kolikor so jih opravili še leto pred tem. Z novim MRI pa računajo, da jih bodo opravili 9000 na leto. Čakalne dobe so trenutno v mejah dopustnega, saj pacienti s stopnjo zelo hitro na preiskavo čakajo 14 dni, s stopnjo hitro 28, s stopnjo redno pa 75 dni, a ker bodo preiskave opravljali tudi ob koncu tedna, v bolnišnici računajo, da bodo število teh podvojili, posledično pa se bo to moralo poznati tudi pri čakalnih dobah. »Sicer pa je treba vedeti, da se vrste preiskave med seboj zelo razlikujejo in so časovno različno dolge. Preiskave srca denimo lahko trajajo tudi do ene ure,« še razloži Vindišar. Nasploh potrebe po preiskavah z MRI izrazito naraščajo na vseh področjih medicine. Je pa pomembno, da bodo z njim lahko opravljali preiskave tudi pri klavstrofobičnih pacientih in otrocih, ki so jih morali zdaj pošiljati drugam.

Nad raka prostate z najsodobnejšim sistemom »Srečen in ponosen sem, da je ta aparat končno v bolnišnici, saj je prepotreben. Predvsem zato, ker nam dopušča veliko večji nabor preiskav. Do zdaj namreč nismo mogli opravljati preiskav trebuha, ožilja, prostate, abdominalnih organov, jeter, trebušne slinavke in srca, ki so zahtevnejše in trajajo tudi več kot pol ure, kar pri preiskavi skeleta denimo ni običajno,« pojasnjuje Dušan Ačkun, predstojnik radiološkega oddelka. V bolnišnici pa se ponašajo tudi z novim ultrazvočnim aparatom za diagnostiko obolenja prostate, predvsem raka prostate, ki je najpogostejši rak pri moških. »Ta aparat nam omogoča zelo dobro digitalno generiranje tridimenzionalne rekonstrukcije prostate, urolog pa lahko z njim opravi fuzijsko biopsijo, s čimer skušamo najti in potrditi zgolj tiste rake, ki potrebujejo aktivno zdravljenje,« pa prednost nove pridobitve opiše Sandi Poteko, predstojnik urološkega oddelka celjske bolnišnice. A žal so te preiskave tudi drage in bolnišnico z zdravstveno zavarovalnico v prihodnosti čakajo trda pogajanja za ceno.