Število bolnikov, ki so v Urgentni center Splošne bolnišnice Celje prišli zaradi težav, zaradi katerih bi lahko obiskali svojega osebnega zdravnika, saj niso bili neposredno smrtno ogroženi, se je v zadnjem mesecu, odkar tovrstne storitve, ki niso nujne, zaračunavajo, zmanjšalo. Pregled na urgenci za bolnike, ki ne potrebujejo nujne obravnave, namreč stane 30 evrov, nenujni kratek obisk brez pregleda pa 15 evrov. »S tem ukrepom smo želeli zmanjšati delež nenujnih zdravstvenih obravnav in tako izboljšati tudi dostopnost tistim, katerih zdravstveno stanje zahteva nujno zdravljenje,« pojasnjujejo v celjski bolnišnici.

Obisk vseh ambulant v urgentnem centru ves čas skrbno spremljajo. »Pozitivne učinke tega ukrepa smo že zaznali, a je časovno obdobje za realno oceno in konkretne številke prekratko. Poleg tega bo dejavniku zaračunavanja nenujnih storitev treba v analizi dodati še druge dejavnike, ki vplivajo na obisk urgence. Obisk urgentnega centra je namreč zelo dinamičen in je navsezadnje odvisen tudi od vremena, aktivnosti ljudi in letnega časa, zato se spreminja iz dneva v dan,« odgovarja Danijela Gorišek iz službe za odnose z javnostmi celjske bolnišnice.