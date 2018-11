Novi selektor Ivo Jan je na klopi slovenske hokejske reprezentance debitiral s tremi porazi. Ti so bili bolj ali manj pričakovani, saj je Slovenija na turnirju evropskega izziva v Minsku nastopila z zelo pomlajeno zasedbo. Novo strokovno vodstvo je bilo na koncu vseeno zadovoljno, saj je ekipa iz tekme v tekmo prikazala boljšo igro. Po porazih z Latvijo in Belorusijo je na zadnji tekmi s Francijo osvojila točko, saj je izgubila po kazenskih strelih.

Razmerje v strelih je bilo 37:37

Francozi in Slovenci so bili pred tekmo v enakem položaju, oboji so bili brez točke. Slovenija je tekmo začela bolje in dobro igro kronala z golom Anžeta Kuralta ob koncu prve tretjine. Francozom je uspel preobrat z goloma ob koncu druge tretjine (priznali so ga šele po ogledu posnetka) in začetku tretje, ko so izkoristili prednost igralca več. Slovenci so lov na izenačenje realizirali z lepo akcijo Davida Planka in Tadeja Čimžarja ter izsilili podaljšek, v katerem so bili boljši. Lepi priložnosti za zadetek sta po protinapadih zapravila Ken Ograjenšek in Andrej Hebar. Pol minute pred koncem je ob igralcu več gol dosegel Kuralt po močnem strelu Pretnarja. Sodniki gola po ogledu posnetka niso priznali, saj so ocenili, da je Pretnar previsoko dvignil palico. Ob kazenskih strelih sta se izkazala vratarja, saj je edini gol dosegel Reche šele v desetem poskusu. Med Slovenci je bil najbližje golu Hebar, ki je zadel okvir vrat. Kako je bila tekma izenačena, pove tudi razmerje v strelih na gol 37:37.

V slovenskem golu je bil tokrat tretji vratar, 22-letni Kranjčan Žan Us, član ljubljanske Olimpije, potem ko je na prvi tekmi branil Rok Stojanovič, na drugi pa Luka Gračnar. »Tri tekme v treh dneh so bile naporne, zato so fantje utrujeni. Iz tekme v tekmo smo igrali bolje, predvsem na zadnji se je že pokazal napredek. Škoda, da nismo zmagali, ker smo bili resnično blizu. Sodniki so si kar dvakrat ogledali naš gol v podaljšku, a ni bil priznan,« je povedal Žan Us.