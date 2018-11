Slovenska hokejska reprezentanca je turnir v Belorusiji končala brez zmage, z eno točko za današnji poraz po kazenskih strelih. A je bila v rednem delu in podaljšku blizu zmagi, nenazadnje pa za novega selektorja Iva Jana na prvem zboru v sezoni in prvem tekmovanju, ki ga je vodil v tej vlogi, izidi še niso bili v ospredju.

Pošteno pomlajena slovenska zasedba se je v Minsku predstavljala v boljši podobi iz tekme v tekmo. Na prvih dveh so Janovi izbranci popuščali v zadnjih delih, ko so dobivali preveč golov in imeli preveč izključitev.

Pred tekmo s Francijo sta bila tekmeca v približno enakem položaju, saj so tudi Francozi po prvih dveh krogih ostali praznih rok. Bolje so jo začeli Slovenci, pri katerih je po pričakovanjih v golu začel še tretji vratar, ki je bil v Minsku. Potem ko je na prvi tekmi branil Rok Stojanovič, na drugi pa Luka Gračnar, je priložnost danes dobil Žan Us.

Slovenci so prišli do vodstva ob koncu prvega dela, ko je bil uspešen Anže Kuralt. Vodstvo so nato zadržali vse do konca druge tretjine, ko so Francozi izenačili, zadetek pa so sodniki priznali šele po ogledu posnetka. Ob koncu druge tretjine pa so Slovenci naredili prekršek, ki je imel posledice v zadnji tretjini, saj so takrat Francozi hitro izkoristili številčno prednost in povedli.

Tako so bili v zadnjem delu Slovenci tisti, ki so lovili tekmece, ujeli pa so jih po zaslugi akcije Davida Planka in Tadeja Čimžarja, slednji je dosegel drugi slovenski gol in nazadnje izsilil podaljšek.

Ta je pripadel Slovencem, saj sta lepi priložnosti zapravila Ken Ograjenšek in Andrej Hebar, ki nista izkoristila nasprotnih napadov, pol minute pred koncem pa je ob "power-playu" Slovenija dosegla gol po močnem strelu Klemna Pretnarja, pred vrati pa je ploščku smer spremenil Kuralt. A sodniki so šli spet gledat posnetek, zadetka pa nazadnje niso priznali zaradi visoke palice.

Tako so o zmagovalcu odločali kazenski streli; izkazala sta se vratarja Roman Quemener in Us, saj so strelci od desetih poskusov zadeli le enkrat, gol Anthonyja Recha pa je nazadnje odločil tekmo.

Slovenska izbrana vrsta se bo naslednjič zbrala februarja 2019, ko bo podoben turnir gostila Ljubljana, nastopile pa bodo še Belorusija, Italija in Madžarska.