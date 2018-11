Slovenska hokejska reprezentanca se je po več kot pol leta od neuspešnega nastopa na svetovnem prvenstvu skupine B v Budimpešti znova zbrala na Jesenicah. Za izbrano vrsto se začenja novo obdobje pod taktirko selektorja Iva Jana, ki vzporedno opravlja trenersko službo v Italiji, kjer vodi udeleženca alpske lige Vipiteno.

Državna selekcija bo jutri odpotovala v Minsk, kjer je pred dvema letoma doživela odmeven podvig z uvrstitvijo na olimpijske igre. Tokrat bo reprezentančna zasedba močno spremenjena, saj bodo priložnost za igro dobili predvsem hokejisti z rezervnega seznama. V primerjavi z aprilskim turnirjem v Budimpešti bo nastopilo zgolj osem reprezentantov, nosilci igre pa bodo manjkali zaradi klubskih obveznosti, poškodb ali internega dogovora s selektorjem, ki namerava v zahtevni konkurenci Latvije, Belorusije in Francije preizkusiti predvsem mlade moči. Tradicionalni novembrski turnir bodo tako izpustili paradni slovenski hokejisti, kot so Kopitar, Muršak, Tičar, Sabolič, Kovačevič, Gregorc, Krošelj, Rodman… Blizu vrnitve v reprezentanco je bil Jeglič, ki je odslužil dopinško kazen iz Pjongčanga in po 259 dneh premora že zaigral za Slovan iz Bratislave, a ravno v teh dneh pridobiva vizum za Rusijo.

»Reprezentanca je resda mlajša in bolj neizkušena kot v minulih letih, saj nimamo tako velikega izbora profesionalnih hokejistov kot druge države. Mlade igralce je treba uvajati, da si bodo nabrali izkušnje, saj jih bomo v prihodnjih letih potrebovali. Turnir v Minsku bo zelo močan, a smo motivirani. Ne verjamem, da bi naleteli na previsok izziv. Izgovorov ne bo, igralci pa so željni dokazovanja,« je ob uvodnem zboru dejal Ivo Jan, ki ni bil prva izbira hokejske zveze za selektorja, saj je vskočil šele potem, ko je načelni dogovor z Matjažem Kopitarjem padel v vodo. Pred premiero na slovenski klopi ne čuti posebnega vznemirjenja: »To je moja služba, ki jo opravljam zadnjih šest let. Zavedam se odgovornosti in obveznosti, ki jih prinaša položaj selektorja.«

Reprezentanti so včeraj v garderobi dvorane Podmežakla le odložili torbe z opremo, na led pa bodo stopili danes, ko bodo pred odhodom v Minsk opravili dva treninga. Na druženju z novinarji je selektor Jan v prvo vrsto postavil svojega pomočnika Mika Zettla, izkušenega kanadskega trenerja, s katerim sta nekoč sodelovala v Gradcu. »Prvi zbor je namenjen tudi temu, da igralci spoznajo način dela, ki ga bom vzpostavil s strokovno ekipo. Zelo težko napovem, da bomo v Minsku krenili na zmago. Pomembnejše je, da se fantje dokažejo in si naberejo izkušnje,« meni Jan. Kapetana za tokratni evropski izziv še ni izbral, saj bo počakal, da bodo na Jesenice z današnjim dnem prispeli vsi zamudniki iz tujine. Med kandidati za kapetana so izkušenejši reprezentanti, ki obvladajo veščine komuniciranja.