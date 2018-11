Zakaj bratranca? Ko je Nissan pred več kot desetletjem s qashqaijem šele tipal teren v kategoriji športnih terencev, so pri Renaultu modro čakali in spremljali dogajanje. Pravi bum pri prodaji SUV pa jih je hitro prepričal, da so se tudi sami podali v omenjeni avtomobilski razred in se z nekaterimi modeli, tudi kadjarjem, vključili v igro. Pri svojem modelu so uporabili enako koncernsko arhitekturo in kar nekaj sestavnih delov qashqaija. Oba imata tako povsem identično medosno razdaljo (2,65 metra), medtem ko je Renaultov primerek zaradi drugačnega oblikovanja pač za odtenek daljši (4,45:4,39 metra), višji in širši. Tako ni čudno, da ponuja tudi zmogljivejši prtljažnik (v osnovi ima prostornino 472 litrov, qashqai dokaj skromnih 430), medtem ko je prostora v potniški kabini pri obeh več kot dovolj. In da bo mera pri testnih primerkih polna, sta imela oba identična pogonska sklopa: sestavljala sta ju 1,6-litrska turbodizelska štirivaljnika s 130 konji (96 kilovati) moči, ki se je prav tako pri obeh na prednja kolesna para prenašala s pomočjo brezstopenjskih samodejnih menjalnikov CVT z oznako X-tronic. Ob tem tako ni čudno niti, da je bila vožnja glede odzivnosti pri vseh hitrostih, ki je bila več kot zgledna, pri obeh precej podobna, da sta imela celo do desetinke sekunde enaka pospeška do hitrosti 100 kilometrov na uro (11,1 sekunde), da je imel nekaj lažji in manjši qashqai malenkost višjo končno hitrost (189:183 km/h) in da nam je ob tem porabil malenkost manj goriva. Natančneje: na 100 kilometrov deciliter manj kot sedem litrov, kadjar pa deciliter več.

Kar zadeva videz, se avtomobila na splošno kar precej razlikujeta, nemara pa so bili bela barva in atraktivna aluminijasta platišča pri obeh testnih primerkih krivi, da smo med njima opazili kar precejšnje podobnosti, ki jih pred tem niti nismo. V vsakem primeru ima qashqai nekoliko robustnejši videz, kadjar pa zaobljeno mehkejšega, pri čemer se prav tak občutek prenese tudi na vožnjo. Vožnja je bila tako za naš okus kar občutno udobnejša s kadjarjem, pri dinamičnih spremembah smeri pa nas je malenkost bolj prepričal qashqai. A dejstvo je, da tako eden kot drugi s tega vidika zaostajata za najboljšimi tekmeci.

Enaka je tudi ugotovitev glede upravljanja obeh infozabavnih sistemov, pri čemer pridemo do glavne posebnosti obeh testnežev, ki je tudi naredila precejšnjo razliko. Medtem ko sicer s številnimi varnostnimi in udobnostnimi pripomočki dobro opremljen kadjar ni ponujal radarskega tempomata, je bil qashqai na tem področju naprednejši, za svoj razred pa celo revolucionaren. Opremljen je bil namreč s sistemom propilot, Nissanovim pripomočkom za avtonomno vožnjo, ki združuje opcijo za ohranjanje vozila v voznem pasu in radarski tempomat ter med drugim denimo v zgoščenem prometu tudi povsem ustavi avto in ponovno spelje. Seveda pa hkrati ne dovoljuje, da bi roke spustili z volanskega obroča, saj vas, ko to storite, po določenem času začne glasno opozarjati, v vsakem primeru pa gre za koristen pripomoček, ki precej pripomore k udobnosti in varnosti. Z njim je qashqai dražji za 1200 evrov, pri čemer mora biti opremljen s kompletom naprednih pripomočkov safety shield, ki pa jih stopnja opreme tekna že tako ali tako vsebuje.

Je pa bil, jasno, zaradi omenjene tehnologije testni nissan qashqai nekoliko dražji od renaulta kadjarja. Stane namreč 32.460 evrov, njegov malce slabše, a še vedno precej bogato opremljeni bratranec pa 29.290 evrov.