Prvi razlog je nemara že ta, da je šlo za posebni, zelo športni različici povsem vsakdanjih avtomobilov, ki ju sicer zelo pogosto srečamo na naših cestah, drugi, pomembnejši pa, da je šlo za omejeni seriji obeh. Kot da ne bi bil že sam po sebi dovolj poseben, se je tokratni testni renault clio R.S. tako ponašal z oznako R.S. 18., pri kateri gre za omejeno serijo v slogu dirkalnika formule 1, ki se med drugim ponaša z 1,6-litrskim turbobencinskim motorjem s kar 220 konji (162 kilovati), ki sodelujejo s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom, z značilno črno-rumeno barvno kombinacijo, oštevilčenimi vratnimi pragovi, nalepkama R.S. 18 na stranskih vratih in strehi ter izpušnim sistemom Akrapovič z dvojnimi karbonskim zaključkom. V nasprotju s cliom, ki ima že nekaj časa v vsakem primeru le še pet vrat, je trivratna toyota yaris GRMN na cesti prav tako nezgrešljiva. Če clio navdih črpa iz formule 1, ga toyota iz relija, natančneje modela yaris WRC. Med drugim se tako lahko pohvali s 17-palčnimi platišči iz lahke kovine, z večjimi zavorami, s sredinsko ovalno izpušno cevjo in z zunanjostjo bele, črne in rdeče tekmovalne barve ekipe Toyota Gazoo Racing, poganja pa jo 1,8-litrski turbobencinar z 212 KM (156 kW), ki sodeluje s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom.

Tako torej, zdaj, ko vemo, s kakšnima nabritima malčkoma (clio v dolžino meri centimeter več od štirih metrov, yaris pet centimetrov manj) imamo opravka, poglejmo, kako se obneseta na cesti, čeprav bi se oba zagotovo bolje počutila na dirkalni stezi. Dejstvo je, da je običajna, vsakdanja vožnja po slovenskih cestah v obeh neudobna in vas bo med njo domala vselej dodobra pretreslo, čutili boste vsako luknjico v asfaltu, da o kakšnih ležečih policajih in podobnih ovirah niti ne izgubljamo besed, za dodatne premike teles potnikov pa bodo poskrbeli tudi siloviti pospeški in pojemki, ki se jim ob zelo odzivnih stopalkah pač ne da izogniti. A to so stvari, ki tistih, ki si tak avto privoščijo, zagotovo niti najmanj ne motijo. In ko jih zanemarimo, kar je pri tovrstnih avtomobilih tudi edino pravilno, hitro ugotovimo, da gre za prava mala športna bisera, ki omogočata toliko zabave in adrenalina, kot ju za ta denar (do njega še pridemo) ponuja le malo štirikolesnikov. Vožnja z njima tako predstavlja prav svojevrsten užitek in je bržkone za večino najbližji približek občutku dirkačev v kakršnih koli kategorijah ali na kakršnih koli tekmovanjih. Pri čemer se vrnimo spet k dirkalni stezi – verjamemo namreč, da jo imajo tisti, ki si tak avto kupijo, v mislih, saj na običajnih cestah njunega potenciala ne bodo ne zmogli ne smeli izkoristiti.

Tudi sami smo ga tako le na posameznih odsekih osamljenih cest in le tu in tam, pri čemer bi se le stežka nagnili na eno ali drugo stran. Oba sta glede pospeškov (yaris do stotice potrebuje vsega 6,3 sekunde, clio 6,6), lege na cesti in vsega podobnega naravnost odlična. Če pa se moramo odločiti za primernejšega in udobnejšega za vsakdanjo vožnjo, bi glas dali yarisu, na katerega smo se proti koncu druženja tudi glede tega že kar navadili, medtem ko je francoz bolj brezkompromisen, a se je vseeno bolje izkazal pri porabi, saj nam je na testu na 100 kilometrov popil 8,5 litra goriva, medtem ko je bil japonec precej bolj žejen, saj je porabil 10,2 litra. O drugih lastnosti, kot so prostornost, zmogljivost prtljažnika in podobno, pa se nam pri tovrstnih avtomobilih ne zdi ne smiselno ne primerno izgubljati besed. Clia poznamo, yarisa tudi, oba sta glede omenjenega za svojo velikost precej prijazna, a kdor pri malčkih išče avtomobil zaradi teh lastnosti, se bo testni motorizaciji, vzmetenju in vsemu ostalemu ognil v velikem loku in pogledal proti bolj vsakdanjim različicam, pri katerih ima več kot dovolj bogato izbiro. Za vsakdanjo uporabo ta dva pač nista, ju je škoda, kot je škoda odšteti tudi toliko višji znesek.

No, pa saj ga za yarisa GRMN ne bi mogli, četudi bi zanj bili pripravljeni odmakniti približno 33.000 evrov, kolikor znaša cena. Ko smo govorili o omejenih serijah, ta pri njem namreč pomeni vsega 600 primerkov, kolikor jih je ugledalo luč sveta, pa še od teh jih je 200 ostalo na Japonskem, 400 pa jih je bilo namenjenih evropskemu trgu. Teh 400 so, še preden so dodobra pripotovali na staro celino, že razprodali, od tega sta v Sloveniji pristala le dva. Pri cliu, ki ima pri različici R.S. 18 ceno postavljeno na 27.300 evrov, pa je stvar le malce drugačna, saj je proizvodnje prav tako že konec, novih R.S. te generacije ne bo več, jih je pa zato še nekaj ostalo na zalogi. Več pa v sklepu.