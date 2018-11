Dvoje vrat, dva sedeža, platnena streha in motor, ki ni nujno mehanski bodibilder, so dovolj dobri razlogi, da lahko v takšni mazdi tudi uživate, čeprav se morate za to odreči delu udobja, ki ste ga mogoče vajeni pri že omenjenih križancih. Če pa vse skupaj znate zapakirati še z odličnim ročnim menjalnikom, ki je dejansko pika na i, potem obstaja veliko dobrih razlogov, zakaj besedica pokoj ni sopomenka mazde MX-5. Mali kabriolet namreč ponuja vse užitke (kakšnemu minusu navkljub), obvezna voznikova oprema pa so tako kapica kot tudi sončna očala. Na slabih štirih metrih dolžine in vsega 123 centimetrih višine pa mazdica že takoj daje vedeti, da se boste v njej počutili kot v nekakšni igrači, kar MX-5 roko na srce po svoje tudi je. Za odrasle, seveda. Je taka majhna, uživaška igrača, kjer pride avtomobil do izraza v povsem drugačnih stvareh in podrobnostih. Prtljažnik? Hm, mar tak avtomobil kupite zaradi prtljažnika? Ne, sicer je 130 litrov malo, a vseeno dovolj za vsakdanje minimalne potrebe. Nizko sedenje? Da, prosim, to je tisti občutek pristnosti, ko svet na cesti in okoli nje lahko pogledate z neke druge perspektive. Hrumenje motorja? O, seveda, brez tega ne gre. Platnena streha? Je to sploh lahko še vprašanje.

Ne, ne more biti in tako je tudi prav, kajti okreten avtomobilček ponuja dovolj udobja in tudi opreme, da se zabava lahko začne. Motor s 130 bencinskimi konjiči namreč nima preveč dela z 950 kilogrami »žive teže«, ko zarohni štirivaljnik, pa postane vozniku le še toplo pri srcu. Že sam občutek za volanom in vodenje avtomobila dajejo vedeti, da je to stvar uživanja, ovinki pa kar kličejo, da se jih lotite. Seveda pri tem vozniku še kako pomaga naravnost športen ročni menjalnik s kratko, a strupeno natančno prestavno ročico z že kar dirkaško sumljivimi kratkimi hodi in skoraj obveznim zvokom, ko prestava skoči iz ene v drugo. Delo za voznika namreč tako postane užitek. Ker so ti avtomobili seveda uporabni tudi v drugačnem vremenu, je tukaj skoraj minimalistična platnena streha, ki sicer služi svojemu namenu, a kaj več kot to tudi ne, a to je bil že v osnovi njen prvinski namen. Ko je le mogoče, naj počiva zložena za prednjima sedežema.

Oprema je, kot so zapisali, povsem v slogu značaja MX-5, kar pomeni, da ima vse, kar mora imeti, a tudi ne več, ker to niti ni potrebno. Za osnovno varnost in udobje je vseeno dobro poskrbljeno, žal pa seveda lahko v tem avtomobilu uživata le dva potnika. Žal ali pa k sreči, saj je potem zabava še toliko bolj intenzivna. Čeprav je primarno namenjena tistemu za volanskim obročem, ki se prepusti užitkom med vožnjo po ovinkasti cesti. Motor se hitro razigra, voznik prav tako, ko skoraj strastno grabi prestavno ročico. Adrenalin v krvi je zagotovljen, podobno kot tudi uživanje v lepem vremenu s spuščeno streho. Vse skupaj se zdi podobno avtomobilskim sanjam, z manjšo težavico – vse skupaj ni ravno poceni, saj je za testno mazdo MX-5 treba odšteti dobrih 29 evrskih tisočakov. Odštejte jih in zabava se lahko začne. Le zavedati se morate, da MX-5 v nobenem primeru ni prvi avto pri hiši, temveč drugi ali v idealnem primeru celo tretji. Samo dovolj mladi po duši in srcu morate biti in dodatno imeti dovolj zdrav bančni račun.