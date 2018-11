Film Dedinji je redek primerek paragvajske mikrokinematografije, ki se šele v zadnjem času prebija na svetovni festivalski oder. Prvenec režiserja Marcela Martinessija, v katerem nastopajo izključno ženski liki, v ospredje postavlja lezbični par v zrelih letih – družabno Chiquito in bolj introvertirano Chelo, zapečkarico, ki nekako životari v Chiquitini senci. Toda pripeti se, da mora živahna, dominantna Chiquita zaradi goljufije v zapor, Chela pa ostane sama z dolgovi, iz katerih skuša izplavati s prodajo družinskega premoženja. Ko jo nekega dne premožna ostarela soseda prosi, da jo s svojim starim avtom pelje k prijateljicam na kartanje, tam spozna svobodomiselno Angy, mlado, izkušeno, postavno žensko brez dlake na jeziku. Tudi Angy potrebuje prevoz in Chela ponudi svoje usluge. Z vsakim srečanjem napetost med ženskama narašča in Chelin plahi pogled dobiva vse bolj navihan lesk. Avto privzame simbolni pomen in postane njeno okno v svet – da ji svobodo, možnost zaslužka in priložnost, da pomete s preteklostjo in življenje končno vzame v svoje roke.

Film deluje na dveh ravneh: kot portret zavrte ženske, ki v zrelih letih doživi nekakšno prebujenje, opolnomočenje, in kot kritičen ošvrk dežele, razdeljene na dva sloja, peščico bogatih in množico revnih, med katerimi komunikacija poteka izključno na liniji gospodar – služabnik. Chela in Chiquita pripadata paragvajski eliti; sta dedinji bogastva, a tudi elitističnih vrednot, načina življenja, pogleda na svet, ki je, kot nakazuje režiser, preživet in duši razvoj njegove dežele. Martinessi v prvi polovici filma svojo junakinjo vizualno zapira, jo zastira, melanholično uokvirja in utesnjuje v njenem temačnem domu, ko pa ta negotovo sede za volan, se svet vse bolj odpira in barva, vračata življenje in strast. Ta transformacija puritansko sramežljive in nekoliko zaprašene Chele je morda tudi obet novih priložnosti za deželo, ki se mora izviti iz starih vzorcev. Na videz skromen, majhen, a zelo poveden film z odlično igro debitantke Ane Brun, ki je letos na festivalu v Berlinu prejela nagrado za najboljšo igralko.