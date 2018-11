Iranskega režiserja Jafarja Panahija so oblasti zaradi njegovih filmov (zlasti Zrcala in Kroga) že nekajkrat aretirale, leta 2010 pa so mu izrekle prepoved snemanja filmov. A jih kljub temu še vedno snema in vsi tudi pridejo na mednarodne festivale (prvega, To ni film, so iz Teherana pretihotapili v Cannes na USB-ključu, skritem v pecivu). Vsi ti njegovi ilegalni filmi predstavljajo tudi prav toliko invencij »gverilskega« filmskega ustvarjanja. Film Taksi (2015), za katerega je na berlinskem festivalu prejel zlatega medveda, je posnel tako, da je postal voznik taksija in vozil potnike po Teheranu ter pri tem odkrival točke represivnosti v iranski družbi; tako je film nekako mimogrede postal imanentno politično dejanje.

In kakor taksi v tem filmu ni bil pravi, ampak pretveza za film, tako tudi Trije obrazi temeljijo na neki pretvezi. To je s pametnim telefonom narejen avdiovizualni posnetek dekleta, ki se obesi, ker se znana iranska igralka Behnaz Jafari ni odzvala na njene prošnje za pomoč: dekle bi namreč rado šlo študirat filmsko igro, a ji družina ne dovoli. Toda tega posnetka ni prejela Behnaz Jafari, ampak Panahi, ki zdaj razburjeno in sumničavo igralko pelje v tisto vas nekje na iransko-turški meji, da bi preverila, ali se je Marzieh res ubila.

V nasprotju s filmom Taksi je to potovanje bolj etnografsko in ni naključje, da je njegov najboljši del ravno igralkino sumničenje glede avtentičnosti posnetka, saj se izkaže za še kako upravičeno. A ne le, da se je Marzieh s tem posnetkom izkazala kot nadarjena igralka, marveč je tudi njen problem še kako realen: tako v družini kot v vsej vasi jo imajo za puhloglavko, ker hoče iti študirat igro in postati »zabavljačica«. Toda ko se v tej hribovski vasi pojavi Behnaz Jafari, jo vsi poznajo iz TV-nadaljevank in spoštljivo pozdravljajo. Z Marzieh in Jafari smo dobili dva obraza iz naslova filma in z njima protislovni ljudski odnos do ženske kot igralke. V tej Panahijevi »etnografiji« pa resnica ni v tem protislovju prezira in občudovanja, ampak v tretjem obrazu, ki ni viden. V tej vasi nekje na samem živi tudi nekdanja igralka, ki so ji uničili kariero: ko od igralke ostane »samo« še ženska, postane nihče.