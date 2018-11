Sodoben življenjski slog s slabimi prehranjevalnimi navadami in premalo gibanja povečuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Ta bolezen ne boli, vendar je kronična in povzroča številne zaplete. Predstavlja velik dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja, odpoved ledvic, slepoto in izgubo udov.

Za hitrejše uresničevanje zavez

Sladkorna bolezen je prepoznana le pri 50 odstotkih oseb. S pobudo Zmanjšajmo polovico želita Zveza društev diabetikov Slovenije in Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije povezati vse slovenske vladne, nevladne in strokovne moči, da bi hitreje uresničevali zaveze iz nacionalnega programa obvladovanja sladkorne bolezni. In kakšno polovico naj bi zmanjšali? Raziskava Mednarodne diabetične zveze (IDF) je ugotovila, da je sladkorna bolezen prepoznana le pri 50 odstotkih oseb s to boleznijo. Od teh jih zgolj 50 odstotkov zdravijo, med slednjimi pa jih samo 50 odstotkov dosega cilje zdravljenja in le 50 odstotkov tudi želene rezultate.

Alojz Rudolf, podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije, poudarja, da je na svetu več kot 425 milijonov obolelih za sladkorno boleznijo. Do leta 2045 bi se ta številka lahko povzpela na 629 milijonov. V Sloveniji imamo približno 125.000 ljudi s sladkorno boleznijo in veliko takšnih, ki še ne vedo, da jo imajo. »Ne vodimo registra bolnikov, čeprav na to opozarjamo že vrsto let. Bolezen ni ozdravljiva, zato lahko največ naredimo z ozaveščanjem, da osebe prepoznajo svoje stanje. V nasprotnem primeru lahko nastanejo zapleti.«