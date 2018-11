Vsi migranti so prišli v Slovenijo nelegalno peš, zatem sta jih prevoznika pobrala v okolici Jelšan. Oba prevoznika so pripeljali k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor, so danes sporočili s koprske policijske uprave.

Sicer so letos na območju Policijske uprave (PU) Koper k preiskovalnemu sodniku skupno privedli že 80 organizatorjev ilegalnih prehodov, do danes pa je bilo odrejenih 72 priporov. Poleg tega so kriminalisti pet ilegalnih prebežnikov s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi ponarejenih listih, tudi zanje pa je bil odrejen pripor. Policisti so obravnavali skupno 125 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države.

Kot še ugotavljajo na PU Koper, so letos na svojem območju obravnavali že 3439 ilegalnih migrantov, lani v enakem obdobju pa 885.