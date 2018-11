Pred špansko eksklavo Melilla na severovzhodu Maroka je umrlo 13 ljudi, še štiri trupla so našli v morju pred Cadizom na jugozahodu Španije. Reševalci še vedno iščejo okoli 20 pogrešanih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je danes povedal predstavnik oblasti v Cadizu, je to mesto na krovu zelo starega lesenega čolna sredi nevihte in zelo razburkanega morja uspela doseči dvajseterica migrantov, ki je bila praktično brez vode in hrane.

Pred obalo Melille so medtem reševalci pomagali skupaj 93 ljudem, ki so na dveh čolnih skušali doseči Iberski polotok, pri čemer pa je 13 migrantov umrlo. Rešili so 80 migrantov in jih prepeljali v začasno zatočišče za migrante v eksklavi.

V Španijo je od začetka leta prek Sredozemlja prispelo skoraj 47.500 migrantov, kažejo zadnji podatki Mednarodne organizacije z migracije. V poskusu doseči Iberski polotok jih je letos 564 umrlo ali jih pogrešajo.