S tem ukrepom želijo nasloviti »zgodovinsko neprimerljivo zlorabo našega sistema priseljevanja«, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal visoki predstavnik Trumpove administracije.

Do ukrepa prihaja po večtedenski predvolilni kampanji, v ospredju katere je bila karavana nekaj tisoč migrantov, ki so se preko Srednje Amerike pomikali proti ZDA. Trenutno je glavnina v Mehiki.

Čeprav so podobne migrantske karavane proti ameriški meji reden pojav v zadnjih desetletjih, je Trump zadnjo predvolilno označil za invazijo.

Ali so te ocene pomembneje vplivale na volitve, ni povsem jasno. Republikanci so namreč v republikanskih državah osvajali volitve za senat, demokrati pa so medtem prevzeli večino v predstavniškem domu in Trumpu zagrenili zadnji dve leti mandata.

Trumpov ukaz proti migrantom bo sprožil sodne spore, kot jih je njegov ukaz proti priseljevanju muslimanov v ZDA. Vendar predsednik lahko računa na vrhovno sodišče ZDA, kjer se je konservativna večina v četrtek utrdila s poškodbo liberalne sodnice Ruth Bader Ginsburg.

Ameriška zveza za državljanske pravice (ACLU) se je že odzvala, da bi morali imeti pravico do prošnje za azil vsi, ne glede na to, kje vstopijo v državo. Da bi to urejali s predsednikovim dekretom, bi bilo v nasprotju z zakonom, so ocenili po poročanju AFP.