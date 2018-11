Dr. Krištof Jacek Kozak: Cankar – prilaščen z vseh strani, a premalo bran

Cankarjevo leto ob stoletnici njegove smrti se počasi izteka, zvrstilo se je ničkoliko dogodkov, od razstav in proslav do izidov knjig, stripov in strokovnih srečanj. Na neki način je obletnice treba praznovati, a hkrati obstaja dvom, kako in za koga, predvsem pa, ali nam je ob vseh teh dogajanjih avtorjevo delo bližje.