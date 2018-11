Peter Škerl, ilustrator in oblikovalec: Dovolj je že odtenek rdeče

Ilustrator, slikar in oblikovalec Peter Škerl je nedavno že tretjič prejel nagrado Kristine Brenkove za najboljšo slovensko slikanico Skodelica kave. Leta 2008 je bila to pravljica Klobuk gospoda Konstantina, ki sta jo ustvarila s pisateljem Petrom Svetino, pred dvema letoma jo je prejel z avtorico besedila Ido Mlakar za slikanico O kravi, ki je lajala v luno, nedavno pa še za ilustracije, s katerimi je opremil črtico Skodelica kave Ivana Cankarja. Doslej je ilustriral več kot sto knjižnih del, številne revije, učbenike, priročnike. Največji uspeh so doživele ilustracije v knjigi Močvirniki (2012) avtorice Barbare Simoniti – velika nagrada Hinka Smrekarja, Levstikova nagrada, uvrstitev med 250 najboljših knjig na svetu leta 2013 po izboru kataloga The White Ravens itn. Likovno opremlja tudi lutkovne in gledališke predstave.