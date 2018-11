Goran Vojnović: Daša, Olga in Lucia

Še pred leti bi se, ko bi nekdo iz pozabe ali ignorance na plan potegnil novo veliko literarno ime, ko bi se ugledni žiriji po naključju mimo rothov, murakamijev in rushdiejev uspelo pretepsti do Svetlane Aleksijevič ali Patricka Modianoja, ali ko bi začeli literarni kritiki po vsem svetu v nekakšni množični ekstazi brisati prah z Johna Williamsa in njegovega Stonerja, na to odzval s skrajno sumničavostjo.