Zgodb in razlag, ki se pletejo okoli umora savdskega kolumnista ameriškega časopisa Washington Post Hašokdžija, je veliko. Avtoritativnega, na preverjena in preverljiva dejstva oprtega poročila še nimamo in ga prav verjetno ne bomo nikdar imeli. Ampak to v naših časih ni problem. Medijske zgodbe in politične kampanje so že malone praviloma proste navezav na dejstva, osvobojene diktata dokazov in logike. Velikanska medijska propagandna mašinerija operira raje s kulturnimi obrazci in identitetnimi refleksi. Tako denimo cirkulira razlaga, da je bil Hašokdži umorjen, ker je bil »kr