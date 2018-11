Boris Dežulović: Ali so migranti res nedolžni?

Hrvaška – kot tudi vsa Evropa – je te dni preplavljena z lažnimi novicami o migrantih, ki ropajo, posiljujejo in ubijajo. Pred nekaj dnevi, če naj navedem samo zadnji primer, se je po hrvaškem internetu bliskovito razširila zgodba, povzeta iz nemškega Bilda, in sicer o nesrečni osemnajstletni Hrvatici, ki jo je v Freiburgu posilila petnajsterica sirskih migrantov, starih od 19 do 30 let, na čelu z nekim Mayidom F., nekdanjim pripadnikom Isisa. Nato je družbena omrežja preplavil pravi pravcati vodič za ženske in dekleta v Nemčiji, priročnik, ki jim svetuje, naj »nikamor ne hodijo same«, naj »se izogibajo koncertov in festivalov«, naj »ponoči ne hodijo iz hiše« ali da naj »v javnosti nikoli ne nosijo mini kril«.