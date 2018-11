To ne pomeni, da sodišče ni za ljudi. A ko ga začnejo mleti paragrafi, kot pravi pesnik, človek nehote izgublja dostojanstvo. Hkrati pa je sodišče očetovska ustanova – zatočišče ponižanih in razžaljenih, tistih, ki so v življenju nekaj izgubili. Tudi tistih, ki so izgubili življenje.

Ko se odvijajo veliki in pretresljivi kazenski procesi – od zloveščega Silva Pluta do skrivnostnih Milka Noviča in Ivana Radana – se sodne dvorane polnijo z upanjem, da bo proces poleg temeljnega cilja, pravice, prinesel usmeritve za znosnejše sobivanje; tudi če je bivanje neizbežno polno