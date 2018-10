Zdravstvo, ujeto med odličnostjo in korupcijskimi tveganji

V istem tednu lahko v medijih spremljamo dve popolnoma različni zgodbi: eno o tem, kako so slovenski zdravniki premaknili meje mogočega v sodobni medicini in pacientki, ki je že več let živela brez nosu, kot prvi na svetu z inovativno tehniko rekonstruirali nos. Druga zgodba pa je pripovedovala, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada izvajali hišne preiskave v zvezi z javnim naročanjem žilnih opornic. Sumijo, da so bila v treh slovenskih bolnišnicah storjena koruptivna dejanja. Na eni strani imamo tako zgodbo o najboljšem, kar lahko medicina in zdravniki kot njeni najbolj izpostavljeni akterji naredijo dobrega za človeka, na drugi strani pa zgodbo o najslabšem, kar lahko umaže ugled zdravništva in zdravstva nasploh. Kako razumeti skrajnosti, med kateri je razpeto slovensko zdravstvo?