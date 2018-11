Prireditelja - Tehnološki park Ljubljana in podjetje Data, ki ju finančno podpirajo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj ter javna agencija Spirit Slovenija, bosta udeležencem predstavila vsebine, ki jim bodo prišle prav v poslovnem življenju.

Zakoni in davčne obveznosti Prvi dan bodo udeležence popeljali v svet zakonov, pravilnikov in evidenc, ki je za podjetnike pogosto zastrašujoč. Drugo področje, kjer pogosto naletijo na težave, so davčne obveznosti. Seznanili se bodo z možnostmi na tem področju in nekaj praktičnimi primeri poslovanja samostojnih podjetnikov, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih stroškov in dejanskih stroškov. Predstavniki ministrstev za zunanje zadeve ter gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovenske izvozne banke bodo udeležencem predstavili, kje najti podporo, ko se odločijo, da bodo svoje poslovanje razširili v tujino. Aktualna tema je tudi obdavčitev kriptovalut - poslovanje z njimi z računovodskega vidika še ni zadovoljivo urejeno.

Padci in neuspehi Tudi neuspehi so sestavni del podjetniške zgodbe o uspehu, o čemer se bodo udeleženci poučili v pogovoru s podjetniki, ki so na svoji poslovni poti že »padli,« nato pa uspeli. Uspeh v poslovnem svetu pomeni predvsem dobiček. V Sloveniji je po letih gospodarske krize zavel optimističen duh in številna podjetja se sprašujejo, kam vložiti dobiček. To še posebno skrbi podjetniške družine, ki imajo v podjetju v povprečju 75 odstotkov svojega premoženja. Udeležence bodo opozorili na najpogostejše – lahko tudi usodne napake – in z njimi delil nekaj naložbenih nasvetov. Prvi dan bodo zaključili z izzivom, s katerim se danes srečuje skoraj vsak slovenski delodajalec: kako pritegniti in predvsem kako zadržati dober kader.