Trebičnikova je dejala, da so se z direktorjem Mirkom Pombergom dogovorili, da dokončajo nekatere že sklenjene posle, vsi prilivi na račun podjetja pa naj bi bili namenjeni za poplačilo regresa in vsaj delno tudi že nekaj mesecev neplačanih prispevkov. V ta namen so imenovali štiričlansko komisijo, ki bo imela nadzor nad prilivi na račun.

S takšnim predlogom se je po njenih besedah strinjala večina zaposlenih, zato so danes vsi že na svojih delovnih mestih. Zelo kmalu bodo videli, ali se bo vodstvo družbe držalo obljube, tudi tiste, da bodo sprožili stečaj takoj, ko bo jasno, da nimajo več česa delati, saj novih naročil ni. Delavci si namreč ne želijo večmesečne agonije in po stečaju pričakujejo vsaj denar iz jamstvenega sklada in nadomestilo za brezposelnost.