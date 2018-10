Trebičnikova je pojasnila, da so doslej za september najprej prejeli 250 evrov in nato še 100 evrov. Ob tem delavci sploh nimajo več upanja, da bi podjetje preživelo, saj je po njenih besedah izčrpano do konca, kar je njihovemu novemu lastniku Pololes pohištvu uspelo v vsega dveh letih od prihoda.

»Direktor nam je večkrat obljubil, da ko bo videl in bo prepričan, da ne more več zagotoviti denarja za plače, bo dal podjetje v stečaj. Doslej se to ni zgodilo, naša kalvarija pa traja že vrsto let in prišlo je tako daleč, da imamo dovolj laži in praznih obljub,« je pojasnila prva sindikalistka in dodala, da bodo vztrajali do konca.

Trebičnikova in predsednik sindikata SKEI v podravski regiji Martin Dular sta se danes sicer sestala tudi z direktorjem družbe Mirkom Pombergom, ki za pojasnila STA doslej še ni bil dosegljiv. Kot sta povedala, ju je zaprosil, naj zaposlenim preneseta njegovo prošnjo, da jim kljub stavki omogočijo odpremo blaga, a se zaposleni s tem niso strinjali.

Po besedah predstavnice sindikata naj bi direktor dejal, da če ne bo prišlo do izpolnitve določene kvote do Gorenja, ki je njihov ključni kupec, ne bodo prejeli denarja. Vendar take besede v podjetju poslušajo že dolgo. Stavko bodo zato danes nadaljevali do 15. ure, medtem ko bodo za torek verjetno organizirali le stavkovno stražo, drugi zaposleni pa bodo ostali doma.