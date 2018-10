Trebičnikova je povedala, da jim je vodstvo družbe preostanek plač obljubil za 7. november, še vedno pa ni jasno, kaj bo z letošnjim regresom.

Zaposleni so danes izpeljali tudi nov zbor delavcev, na katerem so se odločili, da bodo s stavko nadaljevali, in sicer bodo od petka naprej stavkali na domu, v podjetju bosta le stavkovni odbor in stavkovna straža.

Manj enotni so bili delavci glede predloga za vložitev stečaja podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo kuhinj in kopalnic. O tem so na zboru delavcev govorili, a se nekateri s tem še niso strinjali, zato bodo počakali, kaj se bo zgodilo 7. novembra in ali bo direktor Mirko Pomberg izpolnil obljubo o poplačilu dolgov.

Kot je pojasnila Trebičnikova, vložitev zahteve za stečaj lahko predlagajo glede na dejstvo, da jim podjetje že vse od maja ne plačuje več pokojninskih in socialnih prispevkov.

Sicer pa delavci tudi danes niso dovolili odpreme že dokončanih kuhinj, saj ne želijo, da bi plačilo za omenjeno blago šlo na račun družbe. Direktor naj bi jim zato predlagal, da bi plačila izvedli na poseben račun, od koder bi poplačali zaposlene, a te možnosti še preverjajo.

Družba Arosa Mobilia je pred leti prevzela Gorenjev pohištveni program in je že nekaj časa v finančnih težavah. Leta 2016 je podjetje prejelo 200.000 evrov državne pomoči, očitno pa tudi takrat predloženi program prestrukturiranja ni pomagal, saj Gorenje kot ključni kupec novih kuhinj pri njih ne naroča več.