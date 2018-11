Acosta je na novinarski konferenci predsednika po torkovih vmesnih volitvah, na katerih so demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu, vztrajal z vprašanji glede migrantov iz Srednje Amerike, ki so na poti proti meji z ZDA. Ko je hotel zastaviti še vprašanje Trumpu glede preiskave njegovih povezav z Rusi, pa mu Trump ni hotel več odgovoriti. Od Acoste je zahteval, naj sede in preda mikrofon za postavljanje novinarskih vprašanj naprej.

A Acosta tega ni hotel storiti in je mirno vztrajal pri tem, da bi zastavil vprašanje, prav tako ni hotel predati mikrofona uslužbenki Bele hiše, ki mu ga je hotela dobesedno iztrgati iz rok. Vidno jezen Trump je novinarju Acosti potem sicer srepo odgovoril, da se ne boji ničesar in nobene preiskave, Acosto pa označil za »nesramnega in groznega človeka«, CNN pa da bi moralo biti sram, ker ga zaposluje.

Zatem je Trump nadrl tudi naslednjega novinarja, ki je prevzel mikrofon, Petra Alexandra iz televizije NBC, ki se je postavil v bran Acosti. »Tudi nad tabo nisem navdušen. Če sem pošten. Nisi najboljši,« je dejal Alexandru. Nato pa se še enkrat posvetil Acosti: »Ko poročaš lažnive novice, kar CNN počne na veliko, si sovražnik ljudstva.«

Rez med Demokrati in Republikanci se zgolj poglablja Po koncu novinarske konference je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders sporočila, da je Acosti »do nadaljnjega« suspendirala novinarsko akreditacijo v Beli hiši. Acosta je nato tvitnil, da že ni več mogel vstopiti v Belo hišo, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Sandersova je nato sporočila še, da »predsednik Trump verjame v svobodo medijev in pričakuje in pozdravlja težka vprašanja njemu in njegovi administraciji.« »Ne bomo pa nikoli dopustili, da bi novinar položil roko na mlado žensko, ki zgolj skuša opravljati svoje delo kot pripravnica v Beli hiši. Tovrstno obnašanje je popolnoma nedopustno,« je povedala. Ker so dogajanja posnele kamere, je Acosta hitro dobil podporo novinarskih kolegov, tudi že na sami novinarski konferenci, da nikakor ni položil roke na pripravnico. »Sandersova laže,« so se odzvali tudi na CNN in ocenili, da je bila Acosti novinarska akreditacija odvzeta »kot povračilo za postavljanje težkih vprašanj«. This is a lie. https://t.co/FastFfWych — Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018 »Ta še ne videna odločitev je grožnja naši demokraciji in država si zasluži boljše. Jim Acosta ima našo polno podporo,« so sporočili iz televizijske mreže, ki ima sicer že dolgo zgodovino »spopadov« s Trumpom. Predsednik to televizijo redno označuje za »sovražnika ljudstva« in »lažne novice«. Uredništvo CNN v New Yorku je bilo oktobra tudi med prejemniki pošiljke z bombo, ki naj bi jo CNN in še drugim nasprotnikom in kritikom Trumpa glede na dosedanja dognanja FBI poslal goreč privrženec Trumpa in republikancev Cesar Sayoc. Trump meni, da tovrstni dogodki z njegovimi besednimi napadi na medije niso povezani.