»Zahvaljujemo se pravosodnemu ministru Jeffu Sessionsu za njegovo delo in mu želimo vse dobro,« je ameriški predsednik zapisal na twitterju.

Sessions, ki je nekoč služil kot republikanski senator iz zvezne države Alabame, je bil med prvimi, ki so podprli Trumpovo kandidaturo za predsednika ZDA, za kar je bil kasneje nagrajen s pomembnim položajem v Trumpovi administraciji.

Odnosi med predsednikom in Sessionsom pa so se od Trumpove izvolitve precej ohladili. Trump je bil do svojega ministra za pravosodje večkrat zelo kritičen, jabolko spora pa je bila Sessionsova odločitev, da se izloči iz preiskave ruskega vpletanja v predsedniške volitve leta 2016. Sessions je to storil, ker se je pred volitvami kot svetovalec Trumpove kampanje srečeval z Rusi. Trumpa je Sessionsova odločitev za izločitev iz vseh zadev okrog preiskave presenetila in razočarala, saj je računal, da ga bo pravosodni minister ščitil pred njo.