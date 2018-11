Komentar ameriških volitev: vsi zadovoljni in do konca sprti

Redko se zgodi, da so z rezultati volitev lahko zadovoljni vsi glavni akterji, razplet torkove izbire kongresa v Združenih državah pa daje demokratom in republikancem prav takšno možnost. Številčni poraženci so gotovo republikanci predsednika Donalda Trumpa, ker so ob nadzor enega od domov kongresa, toda (ne)uspeh se meri predvsem tako, da se rezultat primerja s pričakovanji, teh pa ne demokrati ne republikanci niso bistveno presegli ali za njimi zaostali.