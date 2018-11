Trump je torkove volitve v ZDA, na kateri so po še nedokončnih izidih republikanci ohranili večino v senatu, a izgubili predstavniški dom, označil za izjemen uspeh. »Izjemen uspeh danes. Hvala vsem,« je tvitnil, kar je bil nekaj časa njegov edini odziv na izide volitev, dokler ga ni razširil še z dvema daljšima objavama, ki citirata besede Bena Steina.

“There’s only been 5 times in the last 105 years that an incumbent President has won seats in the Senate in the off year election. Mr. Trump has magic about him. This guy has magic coming out of his ears. He is an astonishing vote getter & campaigner. The Republicans are.........