Potem ko je november lani v prestolnici prvič minil v znamenju kulinarike, so letos v javnem zavodu Turizem Ljubljana pripravili drugo izvedbo festivala November Gourmet Ljubljana. V sklopu festivala ta mesec v mestu potekajo strokovno-izobraževalni dogodki, številni ljubljanski gostinci pa so svoje jedilne liste dopolnili z Okusi Ljubljane, torej tradicionalnimi ljubljanskimi jedmi v sodobnih različicah. »Festival bo zasnovan tako, da bo pritegnil tudi vse ljubitelje kuhanja in navdušence nad gastronomskimi dosežki,« so že pred začetkom obljubili organizatorji in dodali, da bo vrhunec festivalskega dogajanja zaključni dogodek, ko bodo spet izbrali zmagovalca natečaja Nov okus Ljubljane.

Prvič so nov okus Ljubljane izbirali na lanskoletnem zaključku festivala. Kuharski navdušenci so morali takrat iz sedmih določenih sestavin izbrati tri in pripraviti ustvarjalen avtorski recept. Prejeli so 26 receptov, žirija pa je nato izbrala dva finalista, medtem ko je tretjega udeleženca finala s spletnim glasovanjem določilo občinstvo. Zmagovalni nov okus Ljubljane je lani pripravil mladi kuhar Tilen Kunc. Sestavil in pripravil je preoblečeno kranjsko, kot je poimenoval posebne zvitke, nadevane s kranjsko klobaso, s cvetačnim pirejem in omako iz rdeče pese.

Letos organizatorji inovativne recepte zbirajo še do 16. novembra. Sodelujoči morajo tudi letos med naborom sestavin (rdeča pesa, črna redkev, zelje, buča, kaki, jabolka (skuta), ječmenova kaša (ajdova kaša), piščančje krače (goveji bočnik), kranjska klobasa) izbrati vsaj tri, po želji pa lahko dodajo še svoje sestavine. Do 19. novembra bo nato potekalo spletno glasovanje. V finalni izbor se bo tudi letos uvrstil recept z največ glasovi občinstva, druga dva finalista pa bo izbrala strokovna komisija. Najboljši recept med trojico finalistov bodo izbrali na zaključnem dogodku festivala. Ta bo 23. novembra v Mestu oblikovanja na Dunajski cesti. žir