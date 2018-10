Ocenjevanje vina je resna stvar. Ko gre za ocenjevanje ocenjevalcev vina, pa ni resnejše stvari od izpita za pridobitev naziva mojstra sommelierja. Kako težko je postati mojster, pove to, da je od leta 1969, odkar so prvič izvedli ta izpit, naziv mojstra sommelierja dobilo le 273 ljudi na svetu, kakšna muka ga je opraviti, pa je pokazal tudi dokumentarni film iz leta 2013 Somm.

Izpit vseh izpitov

Škandal, ki se je ta mesec zgodil na Sodišču mojstrov sommelierjev (The Court of Master Sommeliers), je zato dobil svetovne razsežnosti, zapisan pa bo kot velika črna pika v zgodovini delovanja te institucije oziroma opravljanja izpita. Sodišče je namreč razveljavilo rezultate 23 od 24 kandidatov, ki so na začetku tega leta opravili izpit, predsednik sodišča, mojster sommelier Devon Broglie, pa je v izjavi za javnost 9. oktobra pojasnil: »Naša čast in integriteta sta najboljši varovalki za ohranitev dobrega glasu Sodišča mojstrov sommelierjev, naših članov in industrije kot celote.«

Sodišče je rezultate razveljavilo, ker je eden od mojstrov sommelierjev v Ameriki nekaterim od kandidatov razkril, katera vina bodo pokušali. Med tistimi 24, ki so test opravili, je varen ostal le Morgan Harris, ki je slepo pokušanje vin opravil že lani, tako da bo ohranil naslov, vsi drugi, vključno s tistimi 30, ki so na izpitu padli, pa ga bodo lahko brez dodatnih stroškov znova opravljali v naslednjem letu. Harris je za Washington Post povedal, da je sam za to, da je opravil test, potreboval več let, ter izkušnjo opisal kot nekaj, zaradi česar se ustavi svet. »Obstajajo ljudje, ki so za to, da jim je uspelo, na čakanje dali odnose, zakon, starševstvo, skrb za otroke. Sliši se noro, a bistvo vsega je: Opraviš izpit in je konec.«