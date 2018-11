»Telefonski pogovor s premierko Thereso May, da bi ocenila napredek v pogajanjih o brexitu in nadaljnji poti,« je na Twitterju zapisal Tusk. Ta bo sicer kot predsednik Evropskega sveta odločil, ali izredni vrh EU o brexitu bo ali ne. To bo odvisno od tega, ali bo v pogajanjih dosežen zadosten napredek. Pogovori med Brusljem in Londonom so se v zadnjem času še dodatno okrepili. Tako se pogajalci sestajajo tudi ta teden v Bruslju. Velika Britanija si prizadeva, da bi dogovor dosegli do konca novembra, da bi ga lahko tamkajšnji parlament sprejel do izstopa Otoka iz EU, ki je predviden 29. marca 2019, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogajanja so zastala zaradi nesoglasij pri dogovoru, s katerim bi se izognili nadzoru nad dobrinami na meji med Veliko Britanijo in Irsko, ki je članica EU, dokler ne bi dosegli novega trgovinskega sporazuma. 27 članic EU predlaga, da bi Severna Irska, ki je del Velike Britanije, ostala v enotnem trgu in carinski uniji, če do konca prehodnega obdobja decembra 2020 ne bi našli druge rešitve. Britanska vlada temu nasprotuje. Glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier je sicer v torek zavrnil poročanje britanskih medijev, da sta strani tik pred sklenitvijo dogovora. S stanjem v pogajanjih bo Barnier zunanje ministre 27 članic seznanil v ponedeljek. Irski premier Leo Varadkar je ob tem med današnjim obiskom na Finskem dejal, da se možnosti za sklenitev dogovora do konca novembra zmanjšujejo, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters.

Mayeva pa je vzpostavila pet novih poslovnih svetov, ki ji bodo v luči brexita svetovali na ključnih gospodarskih področjih, so v torek sporočili iz njenega kabineta. Vodila jih bosta po dva poslovneža, skupno pa bodo imeli po približno deset članov. »Te nove svete sem prosila, da nam svetujejo o priložnostih in izzivih v poslovnem svetu, medtem ko oblikujemo Veliko Britanijo za prihodnost,« je sporočila Mayeva, ki se bo danes s predstavniki teh svetov tudi sestala.