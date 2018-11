Prihodki skupine s sedežem v Münchnu so bili sicer v tretjem četrtletju 4,7 odstotka višji kot lani in so dosegli 24,7 milijarde evrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Povpraševanje po BMW vozilih torej ostaja visoko.

Skupina je septembra že opozorila, da pričakuje nižji letni dobiček zaradi številnih oteževalnih okoliščin, zlasti uvedbe strogih EU testov onesnaževanja, ki so avtomobilske proizvajalce prisilili, da do 1. septembra zamenjajo modele, ki ne ustrezajo novim zahtevam. Zaradi tega je prišlo do »nepričakovano močne konkurence«, so sporočili iz BMW. Skupino je prizadela tudi trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko ter grožnje predsednika Donalda Trumpa glede visokih carin na uvoz avtomobilov iz EU. »Mednarodni trgovinski spori so otežili situacijo na trgu in vnesli negotovost med kupce,« so povedali v BMW, ki ima tovarne v Evropi, Ameriki in na Kitajskem.

Proizvajalca avtomobilov je prizadel tudi množičen odpoklic dizelskih vozil zaradi požarne nevarnosti v tretjem četrtletju. BMW sicer sedaj več vlaga v električna in avtonomna vozila.

BMW je danes potrdil tudi skromnejše obete za 2018, saj je pričakovanja o rasti prihodkov v avtomobilskem delu skupine nadomestil s pričakovanim »rahlim padcem«. Dobiček pred davki na ravni skupine naj bi se »zmerno znižal« na letni ravni, medtem ko so prej napovedovali približno enak rezultat kot lani (10,7 milijarde evrov).