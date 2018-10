Razlog je enostaven – z izjemo tega, da ne omogoča vožnje zgoraj brez, kot jo kabrioleti, je bil testni X3 na domala vseh drugih področjih, ki jih omenjamo v uvodu, zelo blizu popolnosti. Jasno, znotraj okvirov, ki mu jih postavi že njegova fizična pojava. S precej kompromisi in za silo pa se lahko prelevi celo v manjši dostavnik, o čemer priča največja prostornina ob podrtih sedežih 1600 litrov, medtem ko v osnovi prtljažnik tega 4,71 metra dolgega vozila ponudi prostornino 550 litrov. Na domala vseh drugih področjih pa ima X3 z oznako M40i, ki je seveda ključna na marsikaterem področju, toliko potenciala, da verjetno ne bi brcnili v temo, če bi zapisali, da ga bo velika večina zelo redko izkoristila v popolnosti. No, pa smo spet pri njej…

Da, testni X3 se popolnosti približa tako na področju prestižnosti, športnosti, dinamičnosti in agresivnosti kot na drugi strani udobja, družinske uporabnosti, navsezadnje je tudi precej uporaben terenski avto. Pa še lep in atraktiven je, k čemur pripomore tudi občutek, da so mislili na vsako malenkost – denimo z dodatki modre barve, ki se pojavljajo na armaturni plošči, šivih na sedežih, notranjih lučkah in celo na zavornih čeljustih. Pri tem BMW še naprej vztraja pri za naš okus do tega trenutka najbolj popolnem načinu upravljanja različnih funkcij avtomobila in infozabavnem sistemu – to je velik vrtljiv gumb in ravno pravšnje število gumbov in stikal, s čimer je upravljanje najhitrejše, najenostavnejše in najvarnejše.

A pravi užitek se seveda začne, ko se z avtom zapeljete. Ali pa še malo prej, ko pritisnete na gumb za vžig motorja in je ob tem zvok 3-litrskega turbobencinskega šestvaljnika pravi balzam za ušesa vsakega najmanjšega ljubitelja štirikolesnikov, da užitkov ob »rezgetanju« 360 konjev, kolikor jih premore (ali prevedeno 265 kilovatov), med vožnjo niti ne omenjamo. Da gre za resnega športnika, priča denimo funkcija pri speljevanju, tako imenovani launch control, ki pomaga, da se skoraj dve toni (1885 kilogramov) težek avto brez zdrsa z mesta dobesedno izstreli do hitrosti 100 km/h v vsega 4,8 sekunde, da za udoben potovalni avto, pa so potrdile daljše vožnje, ki smo jih na udobnih sedežih ob spremembi voznega načina z udobnim vzmetenjem brez težav »oddelali« tudi po več ur v kosu. Je pa jasno, da tako zmogljiv motor hkrati ne more biti tudi varčen, kar je potrdila poraba blizu 12 litrov bencina na 100 kilometrov.

Pa še nekaj je jasno na precej podoben način – da takšen avto ne more biti poceni. Pri 75.600 evrov se ustavi njegova osnovna cena, pri čemer je oprema sicer precej bogata, a ni popolna. O tem priča tudi podatek, da je imel testnež še za slabih 18 tisočakov doplačljive dodatne opreme. Da, takšna avtomobilska »popolnost« ima že kar vrtoglavo visoko ceno. A saj je tako tudi na drugih področjih…