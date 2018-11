Na vzhodu bo po jutranji megli ostalo zmerno oblačno in suho. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več oblačnosti bo v zahodnih krajih, a bo večinoma suho. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, ob morju do 13, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo delno jasno, precej bo goste koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. V soboto se bo v zahodnih in osrednjih krajih pooblačilo, na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu bo delno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter.