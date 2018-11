V sredo zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in širile proti osrednji Sloveniji. Na vzhodu bo po jutranji megli ostalo zmerno oblačno in v glavnem suho. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo večinoma suho, čez dan se bo deloma zjasnilo. V petek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod megla.