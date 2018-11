V ponedeljek bo večinoma oblačno, le na severovzhodu se lahko popoldne oblačnost trga. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v zahodni polovici države občasno deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo na vzhodu deloma sončno, drugod bo pretežno oblačno, na zahodu bo možen občasen dež. Ob morju bo še pihal jugo.

Vremenska slika: Nad delom vzhodne in srednje Evrope ter Balkana vztraja območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem se zadržuje plitko ciklonsko območje, Britansko otočje in zahod celine pa je dosegla nova vremenska motnja. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka nad naše kraje v nižjih plasteh ozračja razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno. Več oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške in v krajih severno od nas. Ob severnem Jadranu bo še pihala večinoma šibka burja. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Občasno bo deževalo predvsem v krajih zahodno in južno od nas. Na severnem Jadranu bo pihal jugo.