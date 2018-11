Teksaško moštvo je prekinilo niz šestih porazov. Telički so prišli do tretje zmage na desetih tekmah, kar jih uvršča na predzadnje mesto v razvrstitvi zahodne konference. Proti Washingtonu so slavili 16. na zadnjih 17 medsebojnih obračunih. Pod obročema je znova blestel čudežni slovenski najstnik, ki je bil prvi strelec domače ekipe. Iz igre je metal 9:16, ob tem je bil stoodstotno uspešen v prostih metih (3:3), zadel je tudi dve trojki (2:7), na svojem računu pa je imel še štiri izgubljene žoge. Ob koncu polčasa je poskrbel za lepo potezo, ko se je z roba igrišča odločil za met za tri ter prehitel sireno in postavil izid polčasa (70:49). Dallas je prvič v tej sezoni v prvem polčasu dosegel 70 točk.

Dallas Mavericks - Washington Wizards

Ob Dončiću so se izkazali tudi Wesley Matthews (22 točk), Dennis Smith ml. (19 točk), Harrison Barnes, ki je 19 točkam dodal še 13 skokov, DeAndre Jordan pa je ob osmih točkah prispeval 11 skokov. »Že dolgo tega je, kar smo zmagali. Občutek je dober,« je po obračunu dejal trener Mavericks Rick Carlisle, ki je pri svojih varovancih opazil »vztrajnost«.

Dončić: Z Jordanom napredujeva vse bolje Pred predstavniki medijev je besedo dobil tudi Dončić, ki je spregovoril o napredku ekipe in sodelovanjem s prvim centrom ekipe: »Z Jordanom napredujeva vse bolje, a sem nov v ekipi, z vsako tekmo bo več kemije.« Slovenski novinec je prepričan, da je še veliko prostora za napredek, zlasti v obrambi, kjer se od začetka sezone niso izkazali. Dallas v noči na četrtek čaka že naslednja tekma, ko bo gostoval v Salt Lake Cityju pri Utah Jazz, proti katerem bo lovil prvo zmago v gosteh v novi sezoni. Na petih dosedanjih gostovanjih so namreč iztržili ničlo. Slabša od Dallasa je na Zahodu ekipa Phoenix Suns, njen trener je nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, ki je doživela še osmi poraz na desetih tekmah. Od Phoenixa so bili boljši gostje iz Brooklyn Nets s 104:82. Junak tekme v Portlandu je bil CJ McCollum, ki je za zmago domače ekipe Trail Blazers nad drugo najboljšo ekipo Vzhoda Milwaukee Bucks (118:103) vpisal dosežek večera 40 točk, od tega je dal pet trojk (5:10). Milwaukee je tako doživel šele drugi poraz. »To je res lepa zmaga,« je bil zadovoljen McCollum, ki je 19 točk dal v tretji četrtini. Košarkarji Charlotte Hornets, ki so vpisali neslavni dosežek 21 izgubljenih žog, so doma vseeno iztržili zmago proti Atlanta Hawks s 113:102. Atlanta je bila sicer še slabša, saj je imela na svojem računu 22 izgubljenih žog. Prvi strelec je bil Kemba Walker z 29 točkami, od tega je dal štiri trojke (4:10), skupno jih je v tej sezoni vknjižil že 46. Več jih je dal le Stephen Curry, zvezdnik aktualnih prvakov Golden State Warriors.