Dončić je tekmo začel, a je bil v uvodnih treh četrtinah neviden, zgrešil je prvih šest metov iz igre, v zadnji pa se je razigral in popravil bledo predstavo - skupno je zbral 14 točk (od tega devet v zadnji četrtini), pet skokov in sedem podaj.

Slovenski najstnik je skoraj postal junak večera za goste, saj je sedem sekund pred koncem tekmo izenačil na 113. točki, nato pa so telički nad Jamesom storili osebno napako, en zadet prosti met pa je bil dovolj, da je zmaga ostala doma.

JaVale McGee je za Los Angeles dodal 16 točk in 15 skokov, Kyle Kuzma pa 18 točk.

Prvi strelec Dallasa, ki je izgubil še peto tekmo zapored, je bil Wesley Mathews z 21 točkami, Harrison Barnes jih je zbral 19. Telički bodo naslednjo tekmo spet igrali doma v Teksasu, ko bodo gostili New York.

James Dončiću podaril podpisan dres

Dončić pa je imel kljub novemu porazu imel vsaj en razlog za nasmeh - po prvi tekmi, ki jo je odigral proti LeBronu Jamesu, je od njegovega osebja dobil podpisan dres. James je na dres napisal »Stremi k odličnosti«.

»Vedno sem si želel njegov dres. To je nekaj posebnega zame,« je ob tem dejal Dončić o svojem vzorniku. »Čakal sem na to tekmo in zame je bila nekaj posebnega,« je dejal slovenski košarkar o igranju proti Jamesu.

James pa je po tekmi povedal, da ga dobre predstave Dončića ne presenečajo, saj se evropski igralci hitreje razvijajo. »Koliko časa že igra s profesionalci? Od 15. leta? Tudi zato sem prepričan, da se ni ustrašil igranja košarke na tej ravni. Mislim, da tukajšnja igra ni nekaj novega zanj,« je o slovenskem zvezdniku dejal James.

Najzaslužnejši košarkar za tesno domačo zmago Minnesote Timberwolves proti Utah Jazz je bil s 50 točkami Derrick Rose, ki je s tem dosegel osebni strelski rekord. Tridesetletni branilec, ki ga zadnja leta pestijo poškodbe, je 34 točk dosegel v drugem polčasu, z dvema zadetima prostima metoma 13,8 sekunde pred koncem pa je postavil tudi končni izid 128:125.

New Orleans Pelicans, ki so sezono odprli s štirimi zaporednimi zmagami, so tokrat še tretjič zapored izgubili, tokrat v gosteh pri Golden State Warriors, ki so bili boljši s 131:121.

Visoko pa je doma izgubilo tudi moštvo Igorja Kokoškova, Phoenix Suns. San Antonio Spurs so bili boljši s 120:90, DeMar DeRozen je za tretjo zaporedno zmago svojega moštva prispeval 25 točk, LeMarcus Aldridge pa 24.