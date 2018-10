V najmočnejši košarkarski ligi na svetu NBA je slovenski košarkar Goran Dragić postavil že kar nekaj mejnikov. Kot prvi Slovenec se je lani uvrstil na tekmo Vseh zvezd, osvojil nagrado za igralca, ki je najbolj napredoval, in se uvrstil v kakšno izmed treh najboljših peterk sezone, v njegovih rokah je tudi rekord v skupnem finančnem zaslužku. V nedeljo pa je postal še prvi Slovenec, ki je v ligi NBA presegel skupno število 10.000 doseženih točk. »V čast mi je, da je košarka moja služba in da jo lahko igram tako dolgo, da sem presegel mejo 10.000 doseženih točk,« je povedal po zmagi Miamija proti Portlandu, h kateri je dodal 28 točk, od tega ključni trojki v tesnem zaključku obračuna.

»Ponosen sem, da mi je uspelo preseči 10.000 doseženih točk. Ko sem prišel v ligo NBA, nisem imel nikakršnih zagotovil. Želel sem si le, da bi se dokazal in ostal karseda dolgo. Zdaj sem tukaj svojo enajsto sezono, kar je neverjetno. Košarka mi je dala vse. Zaradi nje lahko z družimo živimo udobno življenje. Še vedno izredno uživam, ko sem na igrišču, zato upam, da bom še naprej kazal dobre predstave,« je v vklopu za uradno televizijo lige NBA povedal Goran Dragić. Miami na začetku sezone kaže dobre predstave, 32-letni Ljubljančan pa je poudaril, da bo pri uspehu moštva ključno vlogo odigralo zdravje igralcev. »V zadnjih dveh sezonah smo imeli zares veliko poškodb. A v tem nismo iskali izgovorov. Tudi letos nam poškodbe nagajajo, a za zdaj ne v tolikšni meri kot v preteklosti. Čutimo, da imamo dobro moštvo in široko rotacijo, zato se nadejamo uspešne sezone,« je še povedal Dragić, ki je najboljši strelec Miamija in eden od osmerice v moštvu s Floride, ki povprečno na tekmo dosega dvomestno število točk.

Medtem pa v Dallasu vlada prava dončićmanija, saj navijači moštva iz Teksasa trumoma derejo na dogodke, kjer mladi zvezdnik podpisuje navijaške artikle. To je seveda posledica njegovih dobrih predstav, ki pa se za zdaj še ne poznajo v rezultatih moštva. Nazadnje je moral Dallas priznati premoč Utahu. Luka Dončić je ob porazu v statistiko vpisal 14 točk, šest skokov in pet asistenc, a imel tudi pet izgubljenih žog. Pred obračunom so pri Dallasu objavili zanimiv podatek. Devetnajstletni Ljubljančan je namreč na prvih petih tekmah dosegel skupno 98 točk, kar je četrti najboljši dosežek najstnika v ligi NBA. Boljši od njega so bili le Kevin Durant v sezoni 2007/08 (113 točk), Dajuan Wagner v sezoni 2002/03 (104) in Jahlil Okafor v sezoni 2015/16 (99).

V ligi NBA je sicer prišlo že tudi do prve trenerske menjave. Po katastrofalnem začetku Clevelanda, ki je izgubil uvodnih šest obračunov, je Tyronn Lue dobil nogo, začasno pa ga je nadomestil Larry Drew. LeBron James, ki je poleti iz Clevelanda odšel k LA Lakers, je na večni lestvici strelcev na šestem mestu prehitel Dirka Nowitzkega in zdaj lovi Wilta Chamberlaina na petem, trener San Antonia Gregg Popovich pa je z zmago nad LA Lakers prišel do 1200. uspeha v karieri, kar ga uvršča na peto mesto trenerjev z največ zmagami v zgodovini lige NBA. Don Nelson na prvem mestu ima 135 zmag več.