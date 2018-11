Kot je za STA povedal predsednik koroške regijske organizacije Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije (Skei) Vili Novak, so doslej pobude za sestanek oz. dogovor poslali na vodstva skupine Slovenska industrija jekla ter podjetij Tro Prevalje in Cablex iz Mežice.

Na protestu 25. oktobra, ki se ga je udeležilo okoli 500 ljudi, je Skei Koroška od zbranih dobil glasno potrditev več zahtev. Zahtevajo višje osnovne plače za delavce, pri čemer naj se te izenačijo ali približajo minimalni plači. Hočejo tudi ustrezno finančno stimuliranje zaposlenih, ne le posameznikov, vključno z izplačilom božičnice.

Zahtevajo razumljive plačilne sisteme in višja denarna nadomestila za delo v težkih pogojih. Ob vsem tem pa zahtevajo še perspektivna in finančno privlačna delovna mesta za mlade s poudarkom na poklicih, ki so ključnega pomena za obstoj podjetij v regiji. Prav tako zahtevajo, da v podjetjih, kjer je organiziran Skei, konec letošnjega leta ne sme biti več izplačila minimalnih plač, ampak morajo biti plače višje.

Dvourna opozorilna stavka, če bo do nje prišlo, bo v podjetjih potekala 29. novembra med 13. in 15. uro, je povedal Novak. Če tudi s tem ne bodo uspeli, napoveduje generalno stavko.