Mestna občina Koper je lani pristopila k projektu Edison, danes pa so predstavili prve oprijemljive rezultate. Tako so vzpostavili skupno 11 polnilnih mest na lokacijah na Ukmarjevem trgu in pred sedežem občine. Poleg njih bodo dali na razpolago skupno devet električnih osebnih vozil (pet jih je že na voljo, štiri vozila pa prihajajo v prihodnjem tednu) in električni avtobus ter lansirali prva električna kolesa, je na današnji novinarski konferenci pojasnil direktor družbe Rotalab Jože Ban.

Električna vozila bodo v prvi fazi namenjena vsem zaposlenim v občinski upravi oz. v z občino povezanih družbah. V času, ko vozila ne bodo v poslovni rabi, pa bodo po načelu t. i. car sharinga na voljo občanom in obiskovalcem Kopra.