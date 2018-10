Luka Koper od Italijanov terja nekaj več kot 1,1 milijona evrov odškodnine. Družba Xodo je bila izbrana na javnem razpisu in je z deli poglabljanja prvega luškega bazena na globino 14 metrov začela februarja 2014. Z deli se je nato zatikalo - po tedanjih navedbah Luke Koper izvajalec ni opravil niti desetine predvidenega dela -, Luka pa nato maja istega leta ni podaljšala pogodbe z Italijani. Dela je zaključila nizozemska družba Van Oord. Odškodninski zahtevek izhaja iz višjega plačila novim izvajalcem, zmanjšanega za že izvedena dela s strani Xoda.

Grilčeva je na današnjem naroku predstavila spremenjeno stališče glede tožbe, ki ga je sodišče zavzelo tako na podlagi pravne teorije kot sodne prakse. Kot je navedla, se mora strinjati s toženo stranko, da ima pričujoča tožba naravo jamčevalnega zahtevka, za katerega so določeni prekluzivni roki. Nato je narok zaključila in naznanila, da bo sodba izšla v pisni obliki.

Zorman: Zahtevek je sam po sebi neutemeljen

Da je pričakovati zavrnilno sodbo, je za STA potrdil tudi zastopnik Xoda, odvetnik Marko Zorman. Glede na to, da sodišče ni izvajalo nobenih drugih dokazov, kot so pričevanja izvedencev, ki so v tovrstnih sporih pravilo, je navedel, »lahko sklepamo, da bo sodišče verjetno zavrnilo tožbeni zahtevek Luke«.

Kot je še ocenil, je tožbeni zahtevek sicer že sam po sebi neutemeljen, ne glede na pravno podlago, ki bi jo zavzelo sodišče. Luka je namreč zahtevala povrnitev stroškov, ki so nastali zaradi prekinitve pogodbe, a ti so bili po mnenju Xoda neupravičeni. Tako se je pretežni del zahtevanih stroškov nanašal na cevovod, ki so ga v Luki domnevno sami zgradili, a je bil skoraj štirikrat dražji od cene, ki jo je ponudil Xodo. Po Zormanovem mnenju Luka v ta strošek ni bila prisiljena, pač pa je šlo za poslovno odločitev.

Zorman je priznal, da je bila pogodba prekinjena, ker njegova stranka ni dokončala vseh del, vendar vsaka neizpolnitev pogodbe v roku ne prinese tovrstne škode. »Ta tožba je bila verjetno bolj navidezna, da bi (Luka) opravičila svoj neracionalni strošek,« je še ocenil.

Kot je še navedel odvetnik, je Luka Koper iz te pravde sicer pridobila vsaj 350.000 evrov, saj je dobila garancijo v višini 210.000 evrov ter ni plačala za 18.000 kubičnih metrov izkopane zemlje, za katere je priznala, da so bili izkopani.