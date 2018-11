Po navedbah Arsa dnevne temperature v začetku novembra od povprečja referenčnega obdobja 1981-2010 odstopajo tudi do okoli sedem stopinj Celzija, so zapisali na družbenem omrežju Facebook. Še bolj pa od povprečja odstopajo nočne temperature. Zaradi razmeroma tople zračne mase in precej oblačnega vremena se namreč ponoči ozračje le malo ohladi, kakšen dan tudi za manj kot pet stopinj Celzija. "Povprečna dnevna temperatura ni bila nižja od povprečja že od 23. oktobra v večini naših večjih krajev," so zapisali.

Novembri v zadnjem desetletju so bili v Ljubljani nadpovprečno topli, le leta 2011 je bila novembrska povprečna temperatura za 1,9 stopinje Celzija pod povprečjem. Najtoplejša sta bila novembra v letih 2012 in 2014, ko je bila temperatura 3,1 stopinje Celzija nad povprečjem. Med letoma 1998 in 2008 je bilo nadpovprečno toplih polovica novembrov, najtoplejši je bil leta 2002 s 3,6 stopinjami Celzija previsoko povprečno mesečno temperaturo.

Tudi med letoma 1988 in 1998 je bilo "prehladnih" polovica novembrov, daleč najhladnejši v zadnjih 30 letih je bil leta 1988, ko je bila povprečna mesečna temperatura kar 4,2 stopinje pod povprečjem. Le zadnja dva dni novembra 1988 je bila povprečna dnevna temperatura nad mesečnim povprečjem in le dvakrat se je čez dan segrelo nekaj nad 10 stopinj Celzija. Le osemkrat je bila najnižja jutranja temperatura nad ničlo, najbolj mrzlo jutro pa je bilo 24. novembra, ko so v Ljubljani izmerili -14 stopinj Celzija.

Drugi toplotni rekord sega v leto 2015, ko so 9. novembra v Metliki izmerili 25,6 stopinje Celzija, so še pojasnili na Arsu, kjer sicer za danes čez dan napovedujejo temperature od 14 do 17, na Primorskem pa okoli 20 stopinj Celzija.