Pred nekaj tedni je ameriški podpredsednik Mike Pence predstavil svojo različico Reaganovega govora o zlobnem imperiju, minuli teden pa je predsednik Donald Trump imel »dolg in zelo dober« pogovor s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Nato je Trump naročil ožjim sodelavcem in ključnim uradnikom, naj začnejo pripravljati osnutek potencialnih dogovorov, ki bi jih rad dosegel s Kitajsko. Ena razlaga za nenadno zmanjšanje sovražnosti je, da Trump poskuša doseči odboj trgov tik pred kongresnimi volitvami in tako republikancem zagotoviti še nekaj političnih točk. Zgolj pretekli teden so svetovne borze predvsem na račun te novice v povprečju porasle za slabe 3 odstotke. Druga možna razlaga pa je, da želi izkoristiti ugodne razmere v ZDA, kjer so gospodarski podatki zelo dobri. Slednjim gre letos precej bolje kot Kitajski, zaradi česar naj bi Trump računal na večjo pripravljenost kitajske administracije pri sklepanju za ZDA bolj ugodnih kompromisov.

Najnovejše gospodarske objave kažejo močan zagon v ZDA in znake krhkosti na Kitajskem. Proizvodni indeks PMI, ki je dober napovedovalec gibanja BDP, je za ZDA v oktobru znašal visokih 55,7. Po drugi strani je bila vrednost indeksa za Kitajsko zgolj 50,1 in komaj nad mejo (50), ki loči med izboljšanjem ter slabšimi pogoji. Glede na močan zagon Bloombergovi ekonomisti pričakujejo, da bo ameriški BDP letos dosegel 2,9-odstotno rast, kar je več kot v letu 2017 (2,2). Za Kitajsko je pričakovana gospodarska rast v višini 6,6 odstotka (2017: 6,9), kar je sicer še vedno visoka stopnja rasti v mednarodnih standardih, vendar na spodnji meji ciljnega razpona voditeljev iz Pekinga. Delniški indeks S&P 500 kljub izredno burnemu oktobru še vedno ostaja pri 3,4-odstotni letošnji rasti, merjeno v USD. Kitajski referenčni indeks CSI 300 je letos upadel za več kot 16,6 odstotka (merjeno v CNY), juan pa ima v istem obdobju 5,5-odstotni padec v primerjavi z ameriškim dolarjem.

Omeniti velja, da je v preteklem tednu ameriški predsednik napovedal vnovično uvedbo sankcij proti Iranu. Te bi lahko prek višje cene nafte škodile razvoju Kitajske.

Onstran Atlantskega ocena je tehnološki velikan Apple objavil četrtletne rezultate. Tako dobiček kot prihodki so presegli pričakovanja analitikov, razočaranje sta prinesla podatek glede števila prodanih telefonov in manj optimistična napoved poslovanja za naslednje četrtletje. Slabše napovedi so znižale tečaj Applove delnice, ki se je po objavi znižal za nekaj več kot 6 odstotkov. V Evropi je z rezultati pozitivno presenetil Sanofi. Francoski farmacevt je poročal, da je čisti dobiček v tretjem četrtletju povečal za 45,7 odstotka, na 2,27 milijarde evrov z lanskih 1,56 milijarde evrov. Prihodki so se v četrtletju povečali za 3,7 odstotka, če pa bi izključili učinek sprememb valutnih tečajev, bi se ti povečali za 6,3 odstotka. Dober rezultat je posledica dvomestne rasti na področju specializiranih zdravil in trgih v razvoju, medtem ko so cepiva prispevala k visokemu enomestnemu povečanju prodaje. Objavljen je bil tudi podatek o inflaciji. Ta je oktobra v območju evra na letni ravni dosegla 2,2 odstotka, kar je več kot septembra in 0,8 odstotne točke več kot pred enim letom. K višji stopnji inflacije so najbolj prispevale višje cene energentov.