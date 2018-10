Slogan ameriškega predsednika Trumpa Amerika na prvo mesto se je tako odražal tudi v rasti tečajev na ameriški borzi, ki je izkazala rast vse od konca marca v višini 13 odstotkov. Ampak le do konca septembra, ko so, podobno kot v začetku leta, tečaji izgubili večino prej dosežene rasti. Indeks strahu VIX, ki pove, koliko je nervoze na trgu in paničnih prodaj, je podvojil vrednost na 25 točk. Analitiki se tako upravičeno sprašujejo, kaj se je tako pomembnega spremenilo, saj ZDA v nasprotju z drugimi državami drvijo s polno paro naprej. V resnici se za zdaj ni zgodilo še nič pretresljivega. Trgovinske vojne s Kitajsko in drugimi državami (še) nimajo večjega učinka. Prav tako na ZDA nimajo večjega učinka dogajanja v Italiji, Savdski Arabiji ali pa zapleti z brexitom. Kar se investitorji sedaj sprašujejo, je, ali je taka rast dobičkov vzdržna tudi v prihodnje. Družbe z indeksa S&P 500 naj bi namreč v drugem letošnjem polletju izkazale še vedno izvrstnih 18 odstotkov rasti dobička, in to ob rasti prihodkov v višini 7 odstotkov. Že res, da je to manj, kot je znašala rast v prvi polovici leta, ampak iluzorno je pričakovati tako visoke stopnje rasti na dolgi rok.

Za letošnje leto se, upoštevajoč rasti dobičkov, pričakuje, da bo kazalnik PE, ki pove, koliko evrov so vlagatelji na trgu pripravljeni plačati za vsak evro dobička, za indeks S&P 500 znašal 17, kar je le malo nad dolgoletnim povprečjem. V trenutni situaciji se delnice ne zdijo drage, tako da je na mestu priporočilo Credit Suisse, ki ne priporoča prodaj, ampak postopne nakupe. Večji prilivi v ameriške sklade v zadnjem tednu že gredo v tej smeri.