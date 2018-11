Danes so stroji pospešeno brneli v soteski, ki je naravna znamenitost, a je narava pred tednom pokazala svojo temnejšo plat. Ljudje so odšli na delo, v nekaj dneh bodo šli tudi otroci v šolo: »Lahko samo rečemo, hvala vsem, na prvem mestu gasilcem. Patronažna sestra je prišla, zdravila so bolniki dobili, hrane so nam dostavili več kot dovolj. Vedno se najde kdo nezadovoljen, ki ne razume, da ob takih dogodkih ne gre vse gladko, motijo pa nas nesmiselne objave na spletu. Nekaj hiš je resno poškodovanih, zato marsikdo reče, da ne potrebuje pomoči in naj pomagamo tam, kjer so posledice hujše,« pravi predsednik sveta KS Jelendol Stojan Štefe. V isti sapi doda, da se zavedajo predvolilnega časa in so zato dali vedeti, da v županski bitki ni treba nikomur hoditi v Jelendol, kjer so prebivalci najbolj veseli dejanj in je zato lokalna predvolilna tekma povsem v ozadju. Optimistično pričakujejo, da bodo morda do konca tedna povezani s svetom, tako preko Loma kot skozi Dovžanovo sotesko, a ne tiščijo z glavo skozi zid in razumejo okoliščine.

Mnogi v akciji Drago Zadnikar (sicer kandidat za župana Tržiča) je kot poveljnik civilne zaščite neprestano v akciji. Na željo staršev je osnovnošolska mladina danes še ostala doma povsod tam, kjer bi bila pot za otroke lahko nevarna. Če bo šlo po sreči, bodo cesto usposobili za osebna vozila čim prej, dokončna ureditev pa bo bolj dolgotrajna naloga. V Tržiču bodo v tem mesecu pripravili tudi dobrodelno prireditev za tiste, ki so utrpeli škodo. Tragedija Dovžanove družine je še posebej pretresljiva: v pižamah so pred divjo vodo reševali življenja, hiše niso mogli. Ostali so brez vsega in prizorišče, kjer je stala hiša, je res šokantna kulisa divjanja narave. Pa še posojilo so vzeli za prenovo doma, ki ga ni več… Informacije smo dobili od civilne zaščite in z občine Tržič, kjer imajo v skladu za take primere 180.000 evrov proračunskih sredstev. Izredno so zadovoljni z odzivom države, saj je ministrstvo za okolje in prostor takoj odobrilo 200.000 evrov, poskrbeli pa so tudi za vso strokovno pomoč pri urejanju razmer, pa tudi obrambno ministrstvo je sodelovalo pri dovozu nujnih potrebščin. V Tržiču računajo, da bi v treh letih lahko sanirali škodo, ki jo ocenjujejo na najmanj 10 milijonov evrov. Kot nam je zatrdil Stojan Štefe iz Jelendola, pa se je še enkrat več izkazala solidarnost ljudi in ustrezna pomoč: »Trikrat ta teden smo imeli svež kruh v Jelendolu!«