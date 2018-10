Enostavnejši za splošno analizo ponudbe so županski kandidati. Vse do 18. novembra in potem marsikje še dva tedna kasneje, ko bo potekal drugi krog, bodo vse oči uprte v domnevno najbolj zanimive in najbolj pomembne, kakopak, mestne občine, kot so Ljubljana, Koper, Maribor in podobne, ker manjših, primestnih, kaj šele podeželskih občin nihče od ta velikih še povohati noče. Pa bi jih lahko, nenazadnje bi se od kakšnega ta pravega, poštenega in dobronamernega župana šerifi ta glavnih mest lahko marsikaj naučili. Tudi po zanimivosti lahko majhne, obrobne in ta velikim nezanimive